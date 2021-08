Manchester United : Marcus Rashford gibt Update nach Operation

"Danke für all die guten Genesungswünsche. Ich wurde am Freitagmorgen operiert und alles lief sehr gut. Es tut etwas weh, aber ansonsten geht es mir gut", postete der englische Nationalstürmer auf Twitter.

Wann Rashford nach dem Eingriff ins Mannschaftstraining der Red Devils einsteigen wird, ist noch offen. Manchester United gab bisher keine Prognose ab.

Rashford, der mit der englischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Finale gegen Italien verlor, hat bisher noch keine Trainingseinheit in der Saisonvorbereitung absolvieren können. Am Samstag startet der Rekordmeister mit dem Duell gegen Leeds in die neue Premier-League-Saison.