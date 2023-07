Marcus Rashford legt Geständnis ab: Wollte Manchester United verlassen

Fußball lebt oft in Momenten. Von diesen gab es bei Marcus Rashford in der Vorsaison reichlich, und zwar meist überragende. Das war für den 25-Jährigen bei Manchester United aber nicht immer so.

Marcus Rashford fiel unter Ralf Rangnick in ein Loch

Zum Beispiel, als er sich nachdem er unter Interimstrainer Ralf Rangnick in Ungnade gefallen war, am absoluten Tiefpunkt befand – und nun im Rahmen der Asienreise der Red Devils offenbart, dass er sich mit einem Wechsel befasste.

"Bevor der Trainer kam, vielleicht ein bisschen, aber so ist der Fußball, das passiert", antwortete Rashford auf die Frage nach damaligen Transferüberlegungen. "Alles geschieht aus einem bestimmten Grund, und er kam zum richtigen Zeitpunkt zum Verein, das Timing hat gepasst."