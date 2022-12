Real Madrid nimmt Rashford ins Visier - Entscheidung über Zukunft bereits gefallen

Marcus Rashford steht bei Manchester United nur noch bis zum 30. Juni 2023 im Wort. Dass sich ihr Eigengewächs zeitnah aus dem Old Trafford verabschieden wird, müssen die Fans der Red Devils allerdings nicht befürchten.

Marcus Rashford bleibt Manchester United mindestens bis 2024 treu. Das berichtet der Daily Mirror. Der englischen Boulevardzeitung zur Folge wird der Rekordmeister seine Vertragsoption nutzen und Rashfords Arbeitspapier um eine Spielzeit verlängert.

Der englische Nationalspieler kann Englands Rekordmeister nach Aktivierung der Option nicht mehr ablösefrei verlassen. Das Interesse von Europas Spitzenvereinen an einer Verpflichtung von Rashford dürfte in den vergangenen Wochen gestiegen sein, mit drei Toren führt der Brite aktuell die Torschützenliste der Weltmeisterschaft an.

Real beobachtet Rashford

Dem spanischen Onlineportal Fichajes.net zufolge steht der 25-Jährige auf der Agenda von Real Madrid. Die Verantwortlichen der Blancos verfolgen Rashford demnach bereits seit einiger Zeit.

Real-Präsident Florentino Perez (75) soll mehrfach Scouts auf die Insel geschickt haben, um Rashford zu beobachten. Eine Zusammenarbeit zur kommenden Saison soll Gesprächsthema gewesen sein. Eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer 2023 wäre nach der anstehenden Vertragsverlängerung nicht mehr möglich.