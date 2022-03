Der Angreifer kommt in dieser Spielzeit erst auf neun Startelf-Einsätze in der Premier League. In den Pokalwettbewerben durfte er zudem nicht ein Spiel übr die vollen 90 Minuten absolvieren. Rashford scheint seinen Stammplatz inzwischen am aufstrebenden Anthony Elanga verloren zu haben. Die letzte Torbeteiligung des 24-Jährigen datiert deshalb vom 12. Februar, als er den einzigen Treffer seines Teams beim 1:1 gegen Southampton vorlegte.

Marcus Rashford bekommt die Quittung für sein Scheitern im Verein auch im Nationalteam zu spüren. Beim gestrigen Freundschaftsspiel der Engländer gegen die Schweiz (2:1) stand er nicht einmal im Kader der Three Lions. Wenn er bei der kommenden WM in Katar eine Rolle spielen will, muss der Stürmer seine Einsatzzeiten im Klub unbedingt nach oben schrauben.

