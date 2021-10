Manchester United : Marcus Rashford übt Selbstkritik: Habe in den letzten 2 Jahren nicht mein Bestes gegeben

"Ich kann sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren nicht annähernd mein Bestes gegeben habe", sagte Rashford während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Atalanta Bergamo in der Champions League. "Das soll nicht heißen, dass ich nicht gut gespielt habe. Ich denke, ich habe es ganz gut gemacht, aber ich weiß, dass ich mehr geben kann."

Aufgrund seiner lädierten Schulter absolvierte Rashford in dieser Saison erst zwei Partien. In diesen erzielte er jeweils einen Treffer. Am Mittwochabend gegen Atalanta stand der englische Nationalspieler erstmals in der Startelf – und leitete mit seinem Treffer eine fulminante Aufholjagd ein. Cristiano Ronaldo war es am Ende, der nach 0:2-Rückstand mit seinem Tor auf 3:2 stellte und das Old Trafford komplett zum Überschnappen brachte.