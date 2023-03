Mason Greenwood: Zukunft in der Nationalmannschaft? Entscheidung gefallen!

Mason Greenwood (21) ist gerade erst in der Anklage wegen versuchter Körperverletzung freigesprochen worden. So richtig aufatmen kann der Spieler von Manchester United aber nicht. Sein zweifelhaftes Verhalten wirkt sich nämlich negativ auf seine Karriere aus, wie ein Insider bestätigte.

Greenwood wird beispielsweise vorerst kein Spiel mehr für die englische Nationalmannschaft bestreiten. Nationalcoach Gareth Southgate (52) schickte den Offensivspieler 2020, nur einen Tag nach seinem Debüt gegen Island, nach Hause, weil er gemeinsam mit Phil Foden (22) Damenbesuch ins Mannschaftshotel geschleust hatte – trotz der strengen Corona-Maßnahmen, die damals herrschten.

Die Anklage wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung hat den Trainer der Three Lions letztlich in der Meinung bestätigt, die er sich zuvor über Greenwood gebildet hat. "Er klammert sich an die Hoffnung, wieder auf höchstem Niveau zu spielen", zitierte die Sun eine interne Quelle.

"Aber Southgate legt nicht nur großen Wert auf das Talent eines Spielers, sondern auch darauf, wie der Kader zusammenpasst." Auf einen Nebenschauplatz bei den Länderspielen will Southgate anscheinend lieber verzichten.