Mason Greenwood schließt mit Manchester United ab – zwei Klubs wollen ihn sofort

Sollte Manchester United Mason Greenwood keine Perspektive mehr aufzeigen, strebt der ehemalige Nationalspieler offenbar eine Karriere in China an.

Mason Greenwood hat offenbar den Entschluss gefasst, Manchester United den Rücken zu kehren. Laut der Sun befasst sich der 21-Jährige ernsthaft mit einem Wechsel nach China, sollte der englische Rekordmeister nicht mehr mit ihm planen.

In der Theorie könnte Greenwood, sollte ihm United die Planungen skizzieren, noch in diesem Winter in die Chinese Super League wechseln, von wo zwei Klubs konkretes Interesse signalisieren sollen. In China dürfen noch bis Ende Februar Transfers getätigt werden.

Bei United ist Greenwood aktuell suspendiert. Wie es mit dem einmaligen englischen Nationalspieler weitergeht, ist komplett offen. Die Anklage wegen Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung und Körperverletzung wurde in der vorigen Wochen fallen gelassen.