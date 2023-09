Mason Greenwood: Skandal überschattet Neustart beim FC Getafe

Mason Greenwood (21) hat seine ersten Trainingseinheiten für seinen neuen Verein, den FC Getafe, absolviert. Der Engländer bastelt in Spanien derzeit an einem sportlichen Comeback. Seine dunkle Vergangenheit wirft aber auch hier ihre Schatten voraus.

Da sein Ruf auf der Insel beschädigt ist, wechselte Greenwood am Deadline Day schließlich auf Leihbasis zum FC Getafe. Dort wurde der Neuzugang mit offenen Armen empfangen. Auf dem Trainingsgelände seines neuen Vereins jubelten ihn die Fans beispielsweise bereits zu, wie ein Clip belegt, den Getafe veröffentlichte.

Mason Greenwood will beim FC Getafe einen Karriere-Neustart hinlegen - Foto: daykung / Shutterstock.com

Für Greenwood dürfte dieser Zuspruch Balsam für die Seele bedeuten. In einer Botschaft wandte er sich wohl auch deshalb schon an seine Anhänger. "Hallo Getafe-Fans, hier ist Mason. Ich bin so glücklich, hier zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen."

Sein erstes La-Liga-Pflichtspiel könnte Greenwood indes am 17. September bestreiten. An diesem Tag erwartet Getafe den CA Osasuna zum Heimspiel.

Verwendete Quellen

The Sun