Mason Greenwood: Skandalprofi plant wohl Abschied von Manchester United

Mason Greenwood (21) steht bei Manchester United seit der Vergewaltigungsanklage aus dem Vorjahr auf dem Abstellgleis. Obwohl die Vorwürfe mittlerweile fallen gelassen wurden, ist der Engländer noch nicht in den Kader der Red Devils zurückgekehrt. Eine Lösung des Dilemma bahnt sich nun aber an.

Es verdichten sich jetzt die Zeichen dafür, dass ein Team reges Interesse an Greenwood zeigt. Der Angreifer bietet seine Villa zurzeit nach Informationen des britischen Boulevardblatts The Sun zur Vermietung an.

Mason Greenwood: Öffentliches Training fruchtete anscheinend

Laut The Sun absolvierte Greenwood vor wenigen Tagen eine Trainingseinheit in einem öffentlichen Sportzentrum in Manchester. Über 90 Minuten arbeitete der beidfüßige Stürmer mit einem engagierten Trainer überwiegend an seiner Schusstechnik.

Möglicherweise haben bei diesen Bildern einige Teams angebissen. Dies würde definitiv erklären, warum Greenwood seine Villa in Cheshire so plötzlich vermieten will.

