Nach Aus bei Manchester United: Mason Greenwood vor Wechsel zum AS Rom?

Greenwood, der gerade einmal 21 Jahre zählt, möchte seine Profikarriere außerhalb Englands fortsetzen. Dem AS Rom wurde bereits Interesse nachgesagt, Jose Mourinho (60) halte seit seiner Zeit in Manchester große Stücke auf Greenwood, hieß es.

Die Vorwürfe gegen den Angreifer wurden Anfang Februar 2023 zwar fallengelassen, da Hauptbelastungszeugen ihre Aussagen zurückgezogen hatten, Manchester United verzichtete aber darauf, Greenwood in den Kader von Trainer Erik ten Hag zurückzuholen.

Manchester United kündigte am Montag die Trennung von Mason Greenwood an. Das Eigengewächs spielte bei Red Devils nach dem Aufkommen von Vergewaltigungsvorwürfen im Januar 2022 keine Rolle mehr.

Die Roma sucht nach der schweren Knieverletzung von Tammy Abraham (25, Kreuzbandverletzung; Rückkehr frühestens im Januar 2024) einen neuen Mittelstürmer. Duván Zapata (32) von Atalanta Bergamo hat das Interesse der Römer geweckt. Ebenso wie Mason Greenwood?

Dem italienischen Journalisten Filippo Biafora von der ortsansässigen Tageszeitung Il Tempo zufolge winken die Giallorossi bei Greenwood ab. Der italienische Hauptstadtverein habe sich von Spekulationen um eine Zusammenarbeit mit Greenwood distanziert. Der Klub habe ebenso wie The Special One kein Interesse, mit dem gefallenen Star in Verbindung gebracht zu werden.

Verwendete Quellen

Il Tempo