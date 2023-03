Mason Greenwood will sein mutmaßliches Opfer heiraten

Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun hat Greenwood seine Familie schon darüber unterrichtet, Robson heiraten zu wollen. Der Engländer wurde erst kürzlich mit seiner schwangeren Partnerin vor einem Fünf-Sterne-Hotel in London gesichtet.

Manchester United ermittelt gegen Mason Greenwood

Man United will indes nicht so schnell lockerlassen und kündigte bereits eine interne Untersuchung an. Bis diese Ermittlung Resultate hervorgebracht hat, darf Greenwood nicht am Trainingsbetrieb der Red Devils teilnehmen.

Rund um den Verein braut sich sowieso schon erheblicher Widerstand gegen eine Rückkehr des Offensivspielers zusammen. "Sie müssen eine Erklärung abgeben und ihn zurückzulassen, wäre das Schlimmste, was sie tun können", erklärte etwa Natalie Burrell, die Gründerin des Women's Supporter's Club von Manchester United, im Februar gegenüber The Athletic.

