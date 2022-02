Manchester United : Falls er United verlässt: Drei Optionen für Cristiano Ronaldo?

In Manchester weht Cristiano Ronaldo derzeit ein rauer Wind entgegen. Der Portugiese schaffte es nicht, die eigene Erfolgsphilosophie auf seine Mitspieler zu übertragen. Aus diesem Grund soll er darüber nachdenken, United im Sommer zu verlassen. An interessierten Käufern wird es wohl eher nicht mangeln.

Wie die Sun erfuhr, traf sich Ronaldos Berater, Jorge Mendes, mit Manchester-Boss Richard Arnold, um über die Qualität der Mannschaft zu sprechen. Die Unterhaltung zielte auf die noch zu erreichbaren Ziele des Teams ab. Nachdem 2:0-Sieg über Brighton im Nachholspiel gestern liegen die Red Devils wieder auf dem anvisierten vierten Rang in der Premier League, der für die Champions League qualifizieren würde.

Allzu große Hoffnungen wird sich der 37-Jährige in dieser Spielzeit sicherlich nicht mehr auf den Gewinn eines Pokals machen. In der Premier League ist der Titel praktisch unerreichbar und in der Königsklasse haben die Engländer im Achtelfinale Atletico Madrid vor der Brust.