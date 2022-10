United-Legende Michael Carrick wird Cheftrainer

Michael Carrick heuert in der zweiten englischen Liga als Chefcoach an - Foto: / Getty Images

Michael Carrick (41) hat als Spieler von Manchester United jeden Pokal, den es auf Vereinsebene zu gewinnen gab, eingesackt. Als Trainer will er ähnlich erfolgreich werden. Zunächst führt ihn sein Weg aber in die zweite englische Liga.

Der FC Middlesbrough setzte seinen Coach, Chris Wilder (55), vor knapp zwei Wochen vor die Tür. Das Team belegt in der EFL Championship aktuell den 20. Platz und befindet sich somit in akuter Abstiegsnot. Ein neuer Übungsleiter soll den Abstieg in die dritte Liga unbedingt verhindern.

Michael Carrick wurde in den letzten Tagen als Favorit auf Wilders Nachfolge gehandelt. Wie unter anderem die Daily Mail vermeldet, haben beide Parteien mittlerweile eine Einigung erzielt, nachdem Carrick ein Engagement zuvor an mehrere Bedingungen geknüpft hatte. Diese wurden offensichtlich erfüllt.

Middlesbrough Carricks erster Job als Chefcoach

Der ehemalige Mittelfeldspieler gäbe in Middlesbrough seinen Einstand als Cheftrainer. Der Engländer verfügt dennoch über eine Menge Erfahrung an der Seitenlinie. Nach seinem Karriereende im Sommer 2018 fungierte Carrick bei Man United als Co-Trainer von Jose Mourinho (59). Den gleichen Posten bekleidete er im Anschluss unter der Führung von Ole Gunnar Solskjaer (49).