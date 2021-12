Manchester United : Mino Raiola erklärt: Warum Paul Pogba nicht in die Bundesliga wechseln wird

Der Vertrag von Paul Pogba bei Manchester United läuft im Sommer aus. Als Ziel des Franzosen wird die Ligue 1, La Liga und Serie A gehandelt. Warum ein Wechsel in die Bundesliga nicht infrage kommt, erklärt nun Mino Raiola.

"Das ist nicht möglich, weil die Mentalität der Deutschen eine andere ist", erklärte der berühmte Spielervermittler gegenüber Sport1 auf eine mögliche Anstellung Pogbas in der Bundesliga angesprochen.

"Sie können und wollen diese hohen Gehälter nicht zahlen. Der einzige deutsche Verein, der das könnte, ist Bayern München", so der Berater weiter. Doch selbst der deutsche Rekordmeister komme nicht an das Gehaltsniveau des Weltmeisters heran. Die Bundesliga stehe in der europäischen Gehaltspyramide eher unten.