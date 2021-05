Manchester United : Mino Raiola heizt Wechselgerüchte um Paul Pogba an

Spielerberater Mino Raiola will seinen Schützling Paul Pogba Pokale gewinnen sehen – ob bei Manchester United oder bei anderen Topklubs. Insbesondere einen spanischen Klub sieht er dafür geeignet.

Am Sonntag sollte Manchester United den FC Liverpool zum Spitzenspiel empfangen. Dieses wurde nach Fanprotesten jedoch abgesagt. Für Paul Pogba wäre das Spiel ein weiterer Moment gewesen, um seine gute Form der letzten Wochen unter Beweis zu stellen.

Doch auch so bleibt der Franzose für die großen Klubs weiterhin attraktiv, was nun sein Spielerberater Mino Raiola in einem Interview einmal mehr befeuert.

"Pogba war immer nur an einer Sache interessiert, die Champions League zu gewinnen, Titel, das ist sein Ziel. Und wir werden sehen, ob das bei United oder bei anderen großen europäischen Klubs möglich ist", so Raiola gegenüber der spanischen Zeitung AS.