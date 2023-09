Missbrauchsvorwürfe: Antony wieder in England – will Handy an die Polizei übergeben

Antony soll sich wieder in England aufhalten - Foto: / Getty Images

Antony ist um die schnelle Aufklärung der gegen ihn vorgebrachten Missbrauchsvorwürfe bemüht. Hierfür will der suspendierte Star von Manchester United nun sein Handy an die Polizei übergeben.

Wie das Netzwerk ESPN berichtet, ist Antony inzwischen wieder in England, am Dienstag nahm er einen Flieger aus Sao Paulo zurück nach Manchester. Am 10. September hatte sein Klub Manchester United bekanntgegeben, die Zusammenarbeit auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen .

Seitdem schwere Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut wurden, hielt sich Antony in seiner Heimat Brasilien auf. Dort wird wie in England wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner Ex-Partnerin sowie zwei weiteren Frauen gegen den 23-Jährigen ermittelt .

Um Vorwürfe zu entkräften: Antony will Polizei Handy übergeben

Um die teils schweren Vorwürfe so schnell wie möglich aufzuklären, soll Antony bereit sein, der GMP sein Handy zu übergeben. Er will so schnell wie möglich seine Arbeit bei United wieder aufnehmen. Der vor einem Jahr für 95 Millionen Euro aus Amsterdam gekommene Offensivstar bestreitet die Vorwürfe.

"Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass die Anschuldigungen falsch sind und dass die bereits vorgelegten Beweise und die weiteren Beweise, die noch vorgelegt werden, zeigen, dass ich an den erhobenen Anschuldigungen unschuldig bin", so Antony in einer Stellungnahme.

