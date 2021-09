Manchester United : Mit diesem Top-Speed überraschte Cristiano Ronaldo alle

Dass Cristiano Ronaldo seinen Körper hegt und pflegt, schlägt sich in seinen Leistungen nieder. Am vergangenen Wochenende wurde der nicht altern wollende Superstar als schnellster Spieler auf dem Platz gemessen.

Ronaldo ist trotz seiner 36 Jahre immer noch in absoluter Weltklasseform unterwegs. In den ersten drei Pflichtspielen nach seiner Rückkehr ins Old Trafford erzielte der Ausnahmekönner starke vier Tore.