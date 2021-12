Duo wählte Greenwood : Kopa Trophy: Cristiano Ronaldo und Luka Modric sind einer Meinung

Nach der Ballon d'Or-Verleihung haben die meisten Experten nur darüber diskutiert, ob Robert Lewandowski die Auszeichnung nicht an Stelle von Leo Messi hätte erhalten sollen. Am Montagabend wurden allerdings noch andere Awards verliehen. Zwei ehemalige Teamkameraden hatten auch dort einen anderen Sieger auf dem Zettel.

Cristiano Ronaldo und Luka Modric wurden ehemalige Ballon d'Or-Sieger ebenfalls zur Abstimmung gebeten. Die beiden früheren Teamkollegen sahen allerdings nicht Pedri, sondern Mason Greenwood als Favoriten für die Kopa Trophy. Mit dieser Meinung waren die zwei erfahrenen Recken anscheinend in der Minderheit, da es der Angreifer von Manchester United noch nicht einmal in die Top 3 schaffte.

Mit der Kopa Trophy werden von der französischen Fußballfachzeitschrift seit 2018 die besten jungen Fußballer unter 21 ausgezeichnet. Während der bekanntere Golden Boy von Tuttosport nur an Spieler, die in Europa spielen, vergeben wird, ist die Kopa-Trophäe eine weltweite Würdigung. In diesem Jahr erhielt Barcelonas Pedri die Auszeichnung vor Dortmunds Jude Bellingham und Bayerns Jamal Musiala.

Greenwood, der zuletzt zwei Partien wegen einer Corona-Erkrankung verpasste, feierte in der Saison 2019/2020 seinen Durchbruch bei den Red Devils. In der letzten Spielzeit gelangen dem 20-Jährigen in 52 Einsätzen 12 Tore und 6 Vorlagen. Auch in diesem Jahr gehört er trotz der prominenten Verstärkungen in der Offensive zum Stammpersonal.