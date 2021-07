Manchester United : Mourinho erklärt: Warum Memphis Depay bei Manchester United scheiterte

Junge Spieler hätten manchmal noch nicht die nötige Reife und Realitätssinn und würden sich dann kindisch verhalten. Das sei auch bei Depay passiert, stellt Mourinho klar.

Der Wechsel nach Frankreich sei der richtige Schritt gewesen: "Das war großartig für ihn. Dort hat er Reife erlangt, und jetzt geht er in einem Super-Fußballeralter nach Barcelona." Dort würde Depay auch von Spielweise und Kultur der Katalanen profitieren, so der Portugiese.

Obwohl es zwischen Mourinho und Depay nicht funkte, behält The Special One den niederländischen Nationalspieler in bester Erinnerung. "Er war ein guter Profi", betont der Roma-Trainer: "Ich habe gute Erinnerungen an ihn."