Manchester United : Nach 10 Jahren United: David de Gea vor dem Absprung?

David de Gea (30, Vertrag bis 2023) könnte die Premier League am Saisonende nach dann zehn Jahren im Dienst von Manchester United verlassen. Offenbar macht Paris Saint-Germain dem Spanier schöne Augen.

PSG hat mit Keylor Navas einen erstklassigen Keeper in seinen Reihen. Mauricio Pochettino (48) fordert allerdings angeblich ein Update zwischen den Pfosten.

Wie die britische Boulevardzeitung THE SUN in Erfahrung gebracht haben will, macht sich der argentinische PSG-Trainer für eine Verpflichtung von David de Gea stark.

Bei Manchester United ist De Gea mit über 20 Millionen Euro Jahresgage Topverdiener. PSG hätte dank der Bosse aus Katar keine Probleme, ein Gehalt in ähnlicher Größenordnung zu stemmen.