Nach Ausleihe zu Getafe: Mason Greenwood trifft Zukunftsentscheidung

Einst galt Mason Greenwood als eine der größten Sturmhoffnungen des englischen Fußballs. Aufgrund zahlreicher Vorwürfe gegen den Engländer wurde er bei Manchester United ausgebootet und spielt seit Sommer beim FC Getafe auf Leihbasis.

Nun hat sich der inzwischen 22-Jährige scheinbar dazu entschieden, auch nach seiner einjährigen Leihe in Spanien bei Getafe bleiben zu wollen. Das berichtet die englische The Sun.

Engländer im Januar 2022 verhaftet

Demnach habe der Zeitung eine ihm nahestehende Quelle dies bestätigt. "Die Spieler und Fans haben ihm alle einen Empfang bereitet, von dem er nur träumen konnte", so die Quelle. Zuvor schien die Karriere des Stürmers kurz vor dem Scheitern zu stehen, in Spanien gab man ihm eine neue Chance: "Er hatte wirklich Angst, dass seine Karriere vorbei wäre. Jetzt ist er einfach so glücklich und möchte weiterspielen und nicht zu weit in die Zukunft denken."