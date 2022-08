Nach Auswärtspleite Cristiano Ronaldo: Sein Verhalten spaltet die Fans von Manchester United

Auf Twitter erntete der Angreifer dafür reichlich Kritik. "Was auch immer man von seiner Situation hält, es sieht nicht gut aus", kommentierte ein User. Ein anderer war nicht so zurückhaltend: "Teil des Problems. Kündigen Sie seinen Vertrag. Nehmen Sie Ivan Toney unter Vertrag. Jung, hungrig, fleißig und robust."

Mehrere Nutzer sahen in der United-Verteidigung, die schon in der letzten Saison mit 57 Gegentoren negativ auffiel, ebenfalls den Verantwortlichen für die deftige Niederlage und nahmen Cristiano Ronaldo daher in Schutz. "Er hat das Recht, wütend zu sein. Das ist nicht seine Schuld", so das Urteil eines Anhängers. "Seine Verteidigung hat diese vier miserablen Tore kassiert. Warum steht er immer im Rampenlicht?"