Nach BVB-Absage: Jadon Sancho im Visier eines weiteren Top-Klubs

85 Millionen Euro hat sich Manchester United im Sommer 2021 die Dienste von Jadon Sancho kosten lassen. Mit vielen Vorschusslorbeeren war der Offensivspieler von Borussia Dortmund gekommen. Doch bislang ist seine Zeit bei den Red Devils enttäuschend. Nun scheint sich ein Ausweg für den 23-Jährigen aufzutun. Einem Bericht der Sportbild zufolge soll Juventus Turin an einem Transfer des ehemaligen BVB-Profis interessiert sein.

Kehl schieb Sancho-Rückkehr zum BVB einen Riegel vor

Demnach sollen die Italiener eine Leihe im Januar mit anschließender Kaufoption anpeilen. Aufgrund des enorm hohen Gehalts des Engländers (knapp 21 Millionen Euro), hofft die alte Dame wohl, dass ManUnited die Hälfte des Salärs übernimmt. Dass United den Offensivstar loswerden möchte, dürfte klar sein. Viel Geld wird man aufgrund der schwachen Leistungen aller Voraussicht nach jedoch nicht für ihn bekommen.

Sancho hat in dieser Saison erst 76 Minuten auf dem Platz gestanden und auch vorher in 80 Spielen lediglich zwölf Tore und sechs Vorlagen beigesteuert. Zum Vergleich: In seiner Zeit beim BVB waren ihm 50 Tore und 64 Assists in 137 Partien gelungen. Zuletzt wurde auch eine Rückkehr zu den Westfalen immer wieder laut diskutiert, dem schob Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich allerdings einen Riegel vor.