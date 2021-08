Manchester United : Nach CR7-Deal: Daniel James soll United verlassen

Nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo besitzen die Red Devils ein Überangebot im Angriff und möchte Daniel James daher noch in den nächsten Tag verleihen oder – bei einem entsprechenden Angebot – verkaufen. Die oben genannten Teams sollen nach wie vor Interesse an dem Flügelspieler signalisieren.

Bei Everton könnte der 23-Jährige den unerwünschten James ersetzen, der in den Plänen von Rafa Benitez keine Rolle mehr spielt. Die Toffees sind nach zwei Siegen und einem Unentschieden aus den ersten drei Spieltagen bislang ungeschlagen in die neue Saison gestartet. Von den Interessenten stehen sie derzeit am besten in der Tabelle da.