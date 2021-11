Manchester United : Nach erstem United-Tor: Michael Carrick kitzelt Jadon Sancho

Jadon Sancho erzielte am Dienstagabend in der Champions League beim 2:0 gegen den FC Villarreal sein erstes Tor für die Red Devils. Interimstrainer Michael Carrick packt den ehemaligen BVB-Star bei seiner Ehre.

Jadon Sancho hat "alles Talent der Welt"

Carrick weiß, welche Worte er wählen muss, um Sancho zu kitzeln. "Es liegt an ihm, was als Nächstes passiert und wie er weitermacht. Er hat alles Talent der Welt und wird unsere Unterstützung haben, das ist sicher", hofft Carrick, dass Sancho in den nächsten Partien an seine Vorstellung in Spanien anknüpfen kann.