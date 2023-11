Nach Hojlund: Manchester United will wieder einen Stürmer aus der Serie A

Manchester United lotste Rasmus Hojlund im vergangenen Sommer von Atalanta Bergamo die Premier League. In der kommenden Wintertransferperiode wollen die Red Devils Medienberichten zufolge erneut einen Angreifer aus Bella Italia verpflichten.

Für Rasmus Hojlund machte Manchester United im vergangenen Juli 75 Millionen Euro Ablöse locker. Während der Däne in der Premier League noch auf seinen ersten Treffer wartet, erzielte er in der Champions League in vier Partien bereits fünf Tore.

Hojbjerg ist der einzige gelernte Mittelstürmer im Kader von Erik ten Hag. Fällt der 20-Jährige aus, hat der Rekordmeister ein Problem, da sich Eigengewächs Marcus Rashford in der Spitze nicht wohlfühlt und lieber über den Flügel kommt.

Nikola Krstović im Visier von Erik ten Hag

Manchester United hat offenbar für den Januar die Verpflichtung eines weiteren Mittelstürmers geplant. Wie das englische Portal Teamtalk in Erfahrung gebracht haben will, hat es Nikola Krstovic (23) auf den Einkaufszettel der Red Devils geschafft.