Nach Spanien-Aus: Luis Enrique enthüllt Zukunftspläne

Enrique wird aktuell als neuer Trainer von Atletico Madrid gehandelt. Beim spanischen Hauptstadtverein steht Diego Simeone erstmals seit seinem Amtsantritt Ende 2011 in der Kritik.

Zudem war der ehemalige Profi von Barça und Real Madrid beim AS Rom und Celta Vigo als Cheftrainer angestellt. Die spanische Nationalmannschaft leitete er mit einer halbjährigen Unterbrechung aufgrund der Erkrankung seiner Tochter Xana (†9) seit 2018. Nach dem Aus im Achtelfinale der WM gegen Marokko trennten sich die Wege von Seleccion und Enrique.

Enrique will sich mit der Wahl seines neuen Arbeitgebers Zeit lassen. Bis Ende Juni kommenden Jahres will der 52-Jährige eine Pause einlegen. "Bis dahin werde ich mit meinem Bruder Mountainbikerennen fahren", kündigte der Vollblutsportler an.