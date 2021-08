Manchester United : Nach United-Transfer: Varane wendet sich an Fans der Red Devils

Manchester United strebt in diesem Jahr den 21. Meistertitel an. Für dieses ambitionierte Ziel hat sich der Klub mit hochklassigen Spielern wie Jadon Sancho und Raphael Varane verstärkt. Innenverteidiger Varane wurde am Samstag am Rande des Auftaktspiels gegen Leeds United (5:1) als Neuzugang präsentiert und bedankte sich umgehend für den warmen Empfang.