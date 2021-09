Manchester United : Klare Botschaft: Cristiano Ronaldo will Historisches schaffen

Für einen Ausnahmespieler wie Cristiano Ronaldo ist gut nicht gut genug. Im Gespräch mit einem seiner neuen Mitspieler bei Manchester United machte der Portugiese deutlich, dass er nicht ins Old Trafford zurückgekehrt ist, um halbe Sachen zu machen.

Der ehrgeizigen Europameister von 2016 möchte die Red Devils in den nächsten Jahren wieder zurück an die Spitze der Premier League führen. In seinen Unterhaltungen mit seinem Landsmann Bruno Fernandes, der ebenfalls bei Manchester spielt, sprach Cristiano Ronaldo von seinem Ziel, englischer Meister zu werden.

Nach Angaben der englischen Tageszeitung Daily Mail soll CR7 gesagt haben, dass "noch einmal Geschichte geschrieben wird." Diese Nachricht solle Fernandes an die anderen Spieler bei United weitergeben. Cristiano will sein Team zur ersten Meisterschaft nach über neun Jahren führen.