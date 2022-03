Manchester United : Nächster Trainerkandidat sagt Manchester United ab

Julen Lopetegui signalisiert kein Interesse daran, ab der kommenden Saison für Manchester United zu arbeiten. "Ich habe schon oft gesagt, dass ich da bin, wo ich sein will", beginnt er gegenüber der Regionalzeitung ABC. "Ich bin glücklich, ich kann mich hier in meiner Arbeit bestmöglich weiterentwickeln. Es besteht kein Zweifel, dass das der Fall ist."

Lopetegui steht seit inzwischen drei Jahren beim FC Sevilla in der Verantwortung und belegt mit den Andalusiern den 2. Tabellenplatz hinter Real Madrid, das neun Punkte Vorsprung hat. Lopetegui hatte Sevilla außerdem erneut in die Champions League geführt, war dort allerdings in der Gruppenphase ausgeschieden. Auch in Sevillas Parade-Wettbewerb, der Europa League, war im Achtelfinale Schluss.

Mehr zum Thema