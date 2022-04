Nemanja Matic verkündet Abschied von Manchester United

Nemanja Matic macht Schluss bei Manchester United. Der Mittelfeldspieler will seinen eigentlich noch bis 2023 gültigen Vertrag auflösen.

Matic hatte 2020 eine Vertragsverlängerung bis 2023 unterschrieben. Offenbar strebt er nun eine Auflösung des Arbeitspapiers an. Der Nationalspieler stand in den vergangenen Wochen unter Interimscoach Ralf Rangnick nicht regelmäßig in der Startelf.