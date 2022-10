Manchester United lÃ¤sst David de Gea zappeln

"Wir haben keine Entscheidung über ihn getroffen", erklärte Erik ten Hag im Vorfeld des Spitzenspiels gegen die Tottenham Hotspur, machte dem Spanier dann aber Mut: "Ich kann sagen, dass ich mit David de Gea als Torhüter sehr zufrieden bin."

De Gea will bis zum Ende seiner Laufbahn bleiben

David de Gea steht seit 2011 in Manchester in Lohn und Brot, Ende Juni kommenden Jahres läuft sein Arbeitspapier aus. Zuletzt erklärte der ehemalige Nationaltorhüter, dass er am liebsten bis zu seinem Karriereende ein roter Teufel bleiben würde.

"Ja, natürlich, wenn es möglich ist. Wenn sie mich hier wollen, werde ich sicher bleiben", betonte der gebürtige Madrilene im Gespräch mit dem Sportnetzwerk ESPN. Er fühle sich in Manchester sehr wohl und wäre "sehr glücklich, noch weitere Jahre zu bleiben."