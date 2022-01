"Niemand von uns ist glücklich" : Cristiano Ronaldo geht hart mit Manchester United ins Gericht

Cristiano Ronaldo blickt eigentlich auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Ein Pokalsieg mit Juventus, die Torjägerkanonen in der Serie A und bei der EM. Gekrönt wurde dies noch von seiner viel umjubelten Rückkehr zu Manchester United. Doch gerade die Zeit in England wirft einen Schatten auf die sonst so positive Jahresbilanz.