Manchester United : "Nur eine Frage der Zeit" - United-Legende glaubt an Jadon Sancho

Rio Ferdinand ist der Meinung, dass es bei Jadon Sancho bisher an Kleinigkeiten haperte, die für den Erfolg aber entscheidend sind. "Es gibt keinen Zweifel an Jadons Fähigkeiten, keinen Zweifel an seinem Willen. Das ist alles vorhanden. Aber manchmal, wenn du zu einem Fußballverein kommst, brauchst du alle anderen Teile des Puzzles, um hineinzupassen", so Ferdinand, der mittlerweile als TV-Experte arbeitet.