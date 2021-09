Manchester United : Nur Ersatz hinter David de Gea: Dean Henderson bittet um Ausleihe

Dean Henderson von Manchester United verlor im Sommer seinen Stammplatz an den wiedererstarkten David de Gea. Der 24-Jährige gibt sich aber nicht mit seinem Schicksal als Ersatzspieler zufrieden und strebt deshalb ein Leihgeschäft im kommenden Winter an.

Zum Ende der letzten Saison sah noch alles rosig aus für Dean Henderson. Der Keeper war in der Liga gesetzt und dachte nicht daran, dass er den Platz zwischen den Pfosten im Kasten der Red Devils in der nächsten Spielzeit räumen muss. Doch genau so kam es.

Während der Engländer Teile der Vorbereitung wegen einer Covid-Erkrankung verpasste, sammelte Konkurrent David de Gea fleißig Pluspunkte bei Coach Ole Gunnar Solskjaer, der sich dann auch schnell auf den erfahreneren Mann als neuen Stammtorhüter für die neue Saison festlegte.