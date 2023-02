"Oh Gott, bitte nein!" - United-Fans in Sorge um Marcus Rashford

Marcus Rashford ist der beste Torschütze von Manchester United in der laufenden Saison - Foto: / Getty Images

Manchester United will am kommenden Sonntag den ersten Titel seit 2017 einfahren. Im Endspiel des Carabao Cup müssen die Red Devils womöglich auf ihren besten Angreifer verzichten.

Manchester United bangt um den Einsatz von Marcus Rashford. Der englische Nationalstürmer, der in den vergangenen Wochen so treffsicher wie kein anderer Spieler in Europas Top5-Ligen war, droht das Spiel gegen Newcastle United zu verpassen.

Rashford musste im Rückspiel der Zwischenrunde der Europa League gegen den FC Barcelona (2:1) in der 88. Spielminute angeschlagen das Feld verlassen. Nach der Partie postete der Angreifer auf Instagram eine Story mit einem Schnappschuss von seiner Auswechslung, auf dem er einen Schuh in der Hand hält, dazu ein bandagiertes Emoji.

Die Fans hoffen jetzt, dass ihr Top-Torjäger, der seit der Weltmeisterschaft in Katar in wettbewerbsübergreifend 20 Spielen 17 Tore erzielte, rechtzeitig zum Duell mit den Magpies wieder vollkommen fit sein wird.