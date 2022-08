Ausgewechselt – und ausgebüxt Cristiano Ronaldo geht auf emotionale Distanz

Die Freude bei den Fans von Man United war groß, als bekannt wurde, dass Cristiano Ronaldo (37) beim Testspiel gegen Rayo Vallecano (1:1) auflaufen würde. Die Begeisterung währte jedoch nur kurz. In den Augen des Superstars zu kurz.

Uniteds letzter Test vor dem Premier-League-Start am kommenden Wochenende gegen Brighton sollte Cristiano Ronaldo wieder näher an das Team heranführen. Da der Angreifer aufgrund der mangelnden Vorbereitung noch nicht bei 100 Prozent ist, ließ ihn Coach Erik ten Hag (52) nur 45 Minuten ran. Zur Pause war Schluss.

Seine Auswechslung nutzte Ronaldo sogleich zur Flucht. Bilder auf Social Media zeigen den Stürmer während der zweiten Halbzeit vor dem Old Trafford. Seine Mannschaftskameraden wollte er hingegen nicht mehr anfeuern. Womöglich will er auf diesem Wege eine emotionale Distanz aufbauen, der in wenigen Wochen eine räumliche Distanz folgen soll.