Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer deutet Verbleib von Jesse Lingard an

Beim fulminanten Ligastart am vergangenen Wochenende fehlte Jesse Lingard Manchester United noch. Nachdem der englische Nationalspieler unter Ole Gunnar Solskjaer bisher eine untergeordnete Rolle einnahm, könnte Lingard in dieser Saison durchstarten.

Die Hammers hätten Lingard in der Folge gerne dauerhaft unter Vertrag genommen, konnten sich mit United aber nicht auf die Modalitäten eines Transfers verständigen. Im Zuge von Solskjaers Rotationen könnte Lingard in dieser Saison häufiger zum Einsatz kommen. "Um in dieser Liga wettbewerbsfähig zu sein, muss man einen großen und starken Kader haben", so der United-Coach.

Zunächst müsste aber die vertragliche Situation mit Lingard besprochen werden. Der Kontrakt des Eigengewächs befindet sich schon im letzten Jahr. Über eine Verlängerung ist bisher nicht entschieden worden.