Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer: Entscheidung über Zukunft des United-Trainers gefallen

Zu den desaströsen Ergebnissen aus den vergangenen Wochenende gesellte sich vor der Länderspielpause auch noch ein 0:2 im Stadtderby gegen Manchester City hinzu. Knapp 75.000 Zuschauer im Theater of Dreams sahen, wie sich Manchester United beinahe wehrlos seinem Schicksal ergab.

Ole Gunnar Solskjaer, seit fast zwei Jahren im Amt und in diesem Zeitraum schon mindestens dreimal entlassen, darf sein Traineramt aber weiterhin ausführen. Laut Sky Sports News gibt es hinsichtlich einer möglichen Trennung keine Entscheidungen, die in der Vorstandsebene getroffen worden sind. Solskjaer wird also auch nach dem Länderspielblock als United-Trainer im Amt sein.