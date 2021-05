Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer relativiert Aussage von Jose Mourinho

Manchester United mit Ole Gunnar Solskjaer am Ruder schließt die Premier League sehr wahrscheinlich auf dem 2. Platz ab. Was für Jose Mourinho einst einer der besten Leistungen seiner Karriere war, ist für Solskjaer lediglich ein Schritt in die richtige Richtung.

"Wir wissen, dass wir als Gruppe noch einige Schwächen haben, dass es Teile des Spiels gibt, die wir verbessern müssen, aber ich habe das Gefühl, dass wir in den meisten Bereichen Fortschritte gemacht haben, und ich bin sehr zufrieden mit den Spielern und muss sagen, dass ich von ihnen beeindruckt bin, aber wir wollen auch den nächsten Schritt machen."

Jose Mourinho (58) will indes seine nächsten Schritte in Italien gehen. The Special One unterschrieb zur neuen Spielzeit beim AS Rom bis 2024. Es ist in der Serie A seine zweite Station nach Inter Mailand (2008 bis 2010).