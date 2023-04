Ex-United-Coach Ole Gunnar Solskjaer winkt neuer Job

Der Journalist Sacha Tavoleri hat herausgefunden, dass Solskjaer in Brügge zu den Favoriten bezüglich der Nachfolge von Scott Parker (42) zählt, der vor fast genau einem Monat entlassen wurde. Eine leichte Aufgabe erwartet den Coach in Westflandern aber keineswegs.

Brügge durchlebt derzeit eine herausfordernde Zeit. Der 18-malige belgische Meister belegt in der heimischen Liga nur den vierten Tabellenplatz und ist im nationalen Pokal und in der Champions League bereits ausgeschieden.

Die sportliche Misere kostete bereits zwei Trainern ihren Job. Nach Carl Hoefkens (44) übernahm an Silvester 2022 Scott Parker (42). Der Engländer holte in zwölf Pflichtspielen nur zwei Siege und wurde deshalb am 8. März von seinen Aufgaben entbunden.