Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer wird wegen Cristiano Ronaldo von Sir Alex Ferguson abgewatscht

Cristiano Ronaldo wurde am Wochenende von Ole Gunnar Solskjaer im Heimspiel gegen den FC Everton auf die Bank gesetzt. Bei einer Legende von Manchester United kam das überhaupt nicht gut an. Sir Alex Ferguson beschwert sich.

Dass Cristiano Ronaldo am letzten Spieltag nicht den Weg in die Startelf fand, sorgt in Fußballengland für angeregte Diskussionen. Der langjährige Trainer von Manchester United, Sir Alex Ferguson, soll sich noch am Samstag verwundert über die Entscheidung von Ole Gunnar Solskjaer gezeigt haben.

Laut der Sun unterhielt sich Ferguson mit einer Reihe prominenter Personen, darunter Usain Bolt, Patrice Evra und Khabib Nurmagomedov. Während des Austauschs mit dem ehemaligen UFC-Star soll Ferguson Solskjaer mit folgenden Worten kritisiert haben: "Ich denke, Sie haben gesehen, dass Ronaldo nicht gespielt hat. Man sollte seine besten Spieler immer aufstellen."