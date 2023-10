Andre Onana: Inter-Boss äußert sich zu möglicher Rückkehr zu nach Mailand

Auch Onana ließ Inter-Rückkehr beim Abschied offen

Der Start von Onana in Manchester durchlief jedoch durchwachsen und dürfte den Verantwortlichen nicht gefallen haben. Aktuell erinnert der Keeper nicht an seine erfolgreiche Zeit bei Inter. Mit den Nerrazurri erreichte er immerhin in seinem ersten und einzigen Jahr das Champions-League-Finale, scheiterte dort knapp an Manchester City (0:1).

Ähnlich wie Marotta ließ Onana bei seinem Abschied aus Mailand eine Rückkehr ebenfalls offen: "Ich hätte nie gedacht, dass ein Abschied so schwer sein würde. Vor einem Jahr wurde ich Nerazzurro, viele Leute sagten mir, dass dieser Klub und diese Stadt etwas Besonderes hätten. Jetzt kann ich es bestätigen. (...) Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder, aber jetzt ist es an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und Sie aus der Ferne anzufeuern", schrieb der 27-Jährige damals in den sozialen Medien.

Verwendete Quellen

Gazzetta dello Sport