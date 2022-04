Österreich-Job? Ralf Rangnick hält Abmachung mit Manchester United ein

Die Gerüchteküche um Ralf Rangnick brodelt. Nach dem 1:1 gegen den FC Chelsea wurde der Interimstrainer von Manchester United mit den Gerüchten konfrontiert, er würde die österreichische Nationalmannschaft übernehmen.

"Was ich Ihnen sagen und bestätigen kann ist, dass ich meine Beraterrolle am Ende der Saison und in den nächsten zwei Jahren definitiv fortsetzen werde. Darauf freue ich mich sehr", entgegnete Rangnick, um ein explizites Statement zu vermeiden: "Die Österreich-Rolle? Ich bin mehr als glücklich, Manchester United zu helfen."