Manchester United Party auf Malle: Cristiano Ronaldo feiert 12. Geburtstag seines Sohnes

"Alles Gute zum Geburtstag! Wie vergeht die Zeit...?! Werden wir noch zusammen spielen?!", blickt Ronaldo unter einem gemeinsamen Foto mit seinem ältesten Spross etwas sorgenvoll in die Zukunft. "Das Wichtigste ist, weiterhin der Junge zu sein, der du bist, mit einem riesigen Herzen! Viel Glück, Welpe! Daddy liebt dich sehr."

Cristiano Ronaldo kam nach seinen Partien für Portugal in der Nations League erst in der vergangenen Woche auf Mallorca an. Der 37-Jährige wird die Zeit mit seiner Familie genießen, bevor er zur Saisonvorbereitung nach Manchester zurückkehren wird.

In diesem Jahr ist die Zeit mit den Angehörigen rar gesät für den Mittelstürmer. Nach der kräftezehrenden Hinrunde in der Premier League steht ab November die WM in Katar auf dem Programm.