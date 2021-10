Manchester United : Patrice Evra räumt monatelange Fehde mit United-Kollege Vidic ein

Im Rahmen eines Q&A auf der Homepage von Manchester United sprach Evra zunächst über den holprigen Start der zwei Defensivspieler bei den Red Devils. "Wir kamen gleichzeitig dort an und kämpften gemeinsam. Ich erinnere mich daran, dass wir im selben Hotel unterkamen und dass wir am Anfang so schlecht waren, er und ich."

Da die Leistungen der beiden Neuzugänge zu Beginn nicht den Erwartungen entsprachen, wurden sie in die Reserve versetzt. Von dort aus gelang ihnen allerdings der Aufstieg bis in die erste Elf von Coach Sir Alex Ferguson. "Wir mühten uns gemeinsam ab. Deshalb habe ich so viel Respekt vor Vida."