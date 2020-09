Pleite gegen Crystal Palace : Manchester United patzt zum Start - neue Stars gefordert

Manchester United hat einen Fehlstart in der Premier League hingelegt. Die Red Devils, die wegen ihrer Teilnahme am Europa-League-Halbfinale gegen Sevilla (1:2) später in die Liga starteten, kassierten eine 1:3-Pleite gegen Crystal Palace.

Der Rekordmeister war das deutlich aktivere Team, hatte 75 Prozent Ballbesitz und ein Chancenplus auf seiner Seite, die bessere Chancenverwertung legten jedoch die Eagles auf den Rasen.

David de Gea bleibt die Nummer eins

David de Gea, der den Konkurrenzkampf gegen Dean Henderson vorerst für sich entschieden hat, zeigte eine gute Partie. Der Spanier parierte sogar einen Elfer, bewegte sich aber zu früh. Der Strafstoß wurde wiederholt, dieses Mal kam De Gea nicht ran.