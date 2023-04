Paukenschlag! Cristiano Ronaldo droht, aus Saudi-Arabien ausgewiesen zu werden

War es das für Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien? Im schlimmsten Fall könnte dem Superstar die sofortige Ausweisung drohen. Was Lionel Messi damit zu tun hat.

Das Video schlug in dieser Wochen hohe Wellen. Nachdem Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr am Mittwoch mit 0:2 bei Al-Hilal verloren hatte, griff sich der Superstar im Anschluss der Partie beim Gang in die Kabine unter den berühmten Sprechchören, die Lionel Messi huldigen, in den Schritt.

In den sozialen Netzwerken entbrannte daraufhin eine mit heißer Nadel gestrickte Diskussion. Die Anwältin Nouf bin Ahmed teilte auf Twitter mit, dass sie bei der saudischen Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Ronaldo erstatten werde, den sie beschuldigt, "ein Verbrechen der öffentlichen Unanständigkeit" begangen zu haben.

"Das gilt als Verbrechen der öffentlichen Unanständigkeit und ist eines der Verbrechen, die eine Verhaftung und Ausweisung nach sich ziehen, wenn sie von einem Ausländer begangen werden", so die auf internationales Recht spezialisierte Anwältin, die im selben Atemzug ein Video teilte, auf dem die Ronaldo-Geste eindeutig zu sehen ist.