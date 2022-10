Paul Pogba: Beraterin rechnet mit Manchester United ab

Paul Pogba (29) kehrte im Juli dieses Jahres zu Juventus Turin zurück. Damit endete die zweite Zusammenarbeit mit Manchester United, die am Ende von gegenseitigen Vorwürfen geprägt war. Die Agentin des Franzosen hätte sich in diesem Zusammenhang mehr Einsicht vonseiten des Vereins gewünscht.

Im Interview mit dem Telegraph hob Rafaela Pimenta zunächst die Opferbereitschaft ihres Klienten hervor. "Als Paul dorthin ging, gewann er die Europa League (in 2017). Paul spielte die ganze Zeit für Manchester United, wenn er nicht verletzt war."

Kritiker nahmen Pogba häufig wegen seiner Anfälligkeit für Blessuren in die Mangel, weshalb Pimenta betonte: "Er hat sich nicht ausgesucht, verletzt zu werden." Der Mittelfeldspieler galt als eines der Symbole für die sportliche Talfahrt der Red Devils in den letzten Jahren. Pimenta hofft bei der Aufarbeitung nun auf mehr Selbstreflexion in der United-Führungsebene.

"Ich denke, wenn Dinge nicht passieren, ist es am besten, gemeinsame Verantwortung zu übernehmen, wenn es gemeinsame Verantwortung gibt. Aber ich glaube nicht, dass Paul schuld daran ist, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns gewünscht hätten", erklärte die Rechtsanwältin.