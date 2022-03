Nachdem er seine Unzufriedenheit über die aktuelle Lage bei Manchester United zum Ausdruck gebracht hatte, weist Paul Pogba in einem weiteren Interview daraufhin, dass er sich bezüglich seiner Zukunft noch immer im gedanklichen Konflikt befindet.

"Ich habe noch nicht über meine Zukunft entschieden, es ist nichts in Stein gemeißelt", äußert der Mittelfeldstar bei Telefoot. Pogba drückt aber auch nach: "Die Saison ist noch nicht vorbei, aber es fühlt sich fast so an. Wir spielen um keine Titel, alles ist neutral. Es ist frustrierend. Ich will Titel gewinnen und um etwas spielen."

Der 29-Jährige lässt sich also noch etwas Zeit, um seine Situation abschließend zu bewerten. Pogbas Vertrag im Theater of Dreams läuft in wenigen Wochen aus. Klubs wie Paris Saint-Germain oder Juventus Turin sollen dem amtierenden Weltmeister Avancen machen, etwas Konkretes lässt sich daraus bisher aber nicht ableiten.